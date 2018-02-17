Під Києвом мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП, постраждали 9 дітей (фото)

Також внаслідок аварії загинули двоє осіб.

Під Києвом мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП, постраждали 9 дітей.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області, сьогодні поблизу селища Глеваха автомобіль "Нива" зіткнувся із мікроавтобусом Мercedes Sprinter", в якому знаходилися діти. Школярів з смт. Ставище везли у столичний цирк.

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9 дітей доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються всі обставини події.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває комплекс слідчих дій.