На Львівщині собаки загризли чоловіка

41-річний чоловік жив на фермі та доглядав за двома вівчарками, які його й загризли.

У Пустомитівське відділення поліції Львівскьої області надійшла інформація про те, що на території колишньої ферми в одному із сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Померлим виявився 41-річний місцевий мешканець, який жив на фермі та доглядав за двома вівчарками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Читайте також"Залишилась тільки голова": в африканському заповіднику леви з'їли браконьєраПід час огляду на нижній частині тіла чоловіка поліцейські виявили рани від укусів тварин. За попередньою версією, його загризли собаки, якими він опікувався. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок". З’ясовуються обставини події.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині просто посеред вулиці собаки загризли на смерть жінку. Інша перехожа дивом вижила. Від тварин її відбили сусіди.