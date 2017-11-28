На Дніпропетровщині просто посеред вулиці собаки загризли на смерть жінку (відео)
21:09, 28 листопада 2017Інциденти
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Одна жінка загинула і ще одна отримала важкі травми. Власники собак своєї вини не бачать.
На Дніпропетровщині просто посеред вулиці собаки загризли на смерть жінку. Інша перехожа дивом вижила. Від тварин її відбили сусіди. Жінка з пошматованими руками та ногами нині - в лікарні, повідомляє ТСН.
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Власники собак переконують - хтось відчинив хвіртку і випустив тварин на вулицю. Тож своєї вини не бачать. Натомість кінологи - іншої думки.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Києві дворічний хлопчик і його няня постраждали від нападу вівчарки без намордника.
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