У Харкові затримали двох чоловіків, підозрюваних у серії підпалів аптек

Організатора правоохоронці також затримали, але той вніс заставу і зник. Зараз він у розшуку.

Підпалювачів аптек заарештували в Харкові. Поліція вважає, саме ці двоє чоловіків тричі нищили аптеки однієї мережі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожПрокуратура подала апеляцію на вирок "Топазу": вимагає збільшити покарання до 15 роківСпочатку вимагали у власника мільйон доларів. Коли ж грошей не отримали, почали влаштовувати підпали. З'ясувалося, що зловмисників найняв колишній керівник охорони цієї аптечної мережі. Після звільнення, таким чином, він вирішив підзаробити.

Організатора правоохоронці також затримали, але той вніс заставу і зник. Зараз він у розшуку.

«Зараз здійснюються пошукові заходи для встановлення місцезнаходження організатора низки підпалів», - розповідає прокурор відділу прокуратури Харківської області Павло Гультай.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові невідомі зловмисники кинули в приміщення аптеки на проспекті Ювілейному невідомий предмет, внаслідок чого стався вибух.