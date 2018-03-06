Батько нічого не пам'ятає: син постраждалого у ДТП з кортежем Порошенка розповів про його стан

У чоловіка важкий перелом голені лівої ноги, який потребує операції, лікарі підозрюють, що він також отримав інфаркт.

Постраждалий у ДТП з кортежем президента Петра Порошенка 87-річний Василь Андрійович нічого не пам'ятає про інцидент.

Про це ТСН розповів син постраждалого у лікарні. Також родич розповів подробиці стану здоров'я Василя Андрійовича. У постраждалого важкий перелом голені лівої ноги, який потребує операції. Однак, лікарі підозрюють, що чоловік на додачу отримав інфаркт. Якщо це підтвердиться, то операцію одразу зробити не вдасться. Якщо ж інфаркту не було, то найближчим часом пенсіонера прооперують.

Загалом, каже син постраждалого, з врахуванням віку та обставин аварії, батько тримається дуже добре.

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"Бойовий, бойовий в нас дід", - каже син Василя Андрійовича.

Також чоловік повідомив, що його батько перебував на тому перехресті, бо живе неподалік. З Адміністрації президента, каже, поки ніхто не контактував. Однак, припускає, що у загальній метушні, могли відповісти не на всі вхідні дзвінки.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху у кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

Варто зазначити, що дідуся після удару відкинуло на пару метрів, проте ніхто не надавав йому допомогу, поки проїжджав кортеж. Водій машини, яка збила пенсіонера, не виходив з авто.