У Чернівцях невідомі побили арматурою представника організації «Стоп корупції»

Постраждалий наразі перебуває у лікарні, у нього струс мозку та множинні забої.

У Чернівцях увечері 7 березня невідомі особи напали на представника організації «Стоп корупції» Валерія Аіріні та побили його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив колега постраждалого Микола Петіченко.

Він сказав, що четверо невідомих чоловіків жорстоко побили Аіріні поблизу під’їзду його будинку.

«У той момент, коли Валерій Аіріні виходив з дому, на нього накинулись спритники з арматурою. Наразі чоловік уже прийшов до тями й перебуває у лікарні. Ми з’ясовуємо усі обставини нападу. Але пов’язуємо цю криваву розправу виключно з професійною діяльністю Валерія. Останнім часом він як громадський активіст та журналіст почав проводити низку розслідувань щодо корупційної діяльності правоохоронців регіону. Ідеться про прокуратуру та митницю. Ми більш ніж упевнені, що нашого колегу замовили місцеві правоохоронці-корупціонери, а напад здійснили їхні поплічники», - заявив Петіченко.

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За словами журналіста Романа Бочкали, інцидент із нападом на Аіріні стався 7 березня приблизно о 20.30.

«Четверо очікували його біля під’їзду. В одного була залізяка, в іншого металева труба. Врятувало Валеру то, що він вміє постояти за себе - повалив одного з нападників і кинувся бігти. На ситуацію звернули увагу перехожі - нападники втекли», - написав Бочкала на власній Facebook-сторінці.

Він додав, що постраждалий наразі перебуває у лікарні, у нього струс мозку та множинні забої.

«Стоп корупції» позиціонує себе як «громадська організація, яка поєднує розслідувальну журналістику, юридичну підтримку та правовий захист громадян від корупційних дій посадовців». Організація спочатку існувала на Київщині, а пізніше розширила свою діяльність в регіонах. Зокрема, у Харкові, Львові, Чернівцях та Дніпрі.