На Житомирщині поліція затримала копача бурштину, вилучивши у нього автомобіль та інше знаряддя (фото)

За вказаним фактом нині розпочато кримінальне провадження за ст.15 (Замах на злочин) ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

На Житомирщині поліція затримала копача бурштину, вилучивши у нього автомобіль та інше знаряддя.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

9 березня в Олевському районі рейдова група правоохоронців Житомирщини затримали УАЗ з копачем-нелегалом. В автівці виявили старательське обладнання.

Відпрацьовуючи територію неподалік с. Замисловичів, уранці правоохоронці помітили автомобіль УАЗ, який щойно виїхав з лісу на дорогу. Для перевірки поліцейські зупинили транспортний засіб. За кермом знаходився 27-річний житель Олевщини.

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Під час огляду транспортного засобу у салоні виявили, а згодом працівники слідчо-оперативної групи вилучили набір старательського знаряддя: мотопомпу, пожежні рукави, забірник, металеві тички та інше. Усе це разом з автомобілем було доставлено до місцевого відділення поліції.

За вказаним фактом нині розпочато кримінальне провадження за ст.15 (Замах на злочин) ч.2 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує покарання від значного штрафу (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.