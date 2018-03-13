У Києві працівник сміттєпереробного заводу знайшов мертву дитину (відео)

До поліції надійшло повідомлення від працівника сміттєпереробного заводу, який виявив у контейнері мертву дитину.

У Києві в контейнері на території заводу з переробки вторинної сировини знайшли мертву дитину. Про це повідомляє столична поліція.

Читайте такожУ центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловіком"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від працівника сміттєпереробного заводу, який виявив у контейнері мертву дитинку. Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві жінка порізала ножицями немовля й викинула у сміттєвий контейнер.