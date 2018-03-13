У Києві працівник сміттєпереробного заводу знайшов мертву дитину (відео)
16:57, 13 березня 2018Інциденти
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До поліції надійшло повідомлення від працівника сміттєпереробного заводу, який виявив у контейнері мертву дитину.
Поліція розслідує смерть немовляти / Фото kyiv.npu.gov.ua
У Києві в контейнері на території заводу з переробки вторинної сировини знайшли мертву дитину. Про це повідомляє столична поліція.
Читайте такожУ центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловіком"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від працівника сміттєпереробного заводу, який виявив у контейнері мертву дитинку. Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві жінка порізала ножицями немовля й викинула у сміттєвий контейнер.
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