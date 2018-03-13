У Києві працівник сміттєпереробного заводу знайшов мертву дитину (відео)

16:57, 13 березня 2018
Інциденти
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Поліція розслідує смерть немовляти / Фото kyiv.npu.gov.ua

Читайте такожУ центрі Одеси на вулиці знайшли мішок з мертвим чоловіком"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від працівника сміттєпереробного заводу, який виявив у контейнері мертву дитинку. Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, а причину смерті немовляти встановить судово-медична експертиза.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві жінка порізала ножицями немовля й викинула у сміттєвий контейнер.

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Теги: #новини Києва#мертве немовля