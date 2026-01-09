Змогли блокувати: командир полку 'Ахіллес' розповів про успіхи у Купʼянську

При цьому РФ не припиняє спроб погіршити ситуацію для українських захисників на лівому березі річки Оскіл.

Силам оборони України вдалося переламати ситуацію в районі Купʼянська. Про це розповів Юрій Федоренко, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у складі СБС ЗСУ, в етері "24 Каналу".

"Забрали в противника ініціативу, змогли блокувати його на північних околицях, чим унеможливили його інфільтрацію до самого міста. Станом на сьогодні в районі Ювілейного противник вже не фіксується", – деталізував Федоренко.

Він додав, що в "осяжній перспективі" Сили оборони можуть повністю вибити російських загарбників з правобережжя Купʼянська. Водночас на лівому березі, за словами бійця, РФ намагається впливати на українську логістику через річку Оскіл.

"Для того, щоб нам забезпечити сталу логістику і закидати необхідну провізію, живу силу, проводити евакуацію, нам треба перетинати річку Оскіл. Для цього Сили оборони використовують ряд переправ, які ворог намагається тримати під вогневим контролем. Здійснює постійні авіавильоти, завдає ударів КАБами, ракетним озброєнням, ствольною, реактивною артилерією. А також численна кількість БпЛА противника спрямована в район переправ", – розповів про ситуацію Федоренко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що РФ захопила населені пункти в двох областях. Йдеться про Андріївку на Сумщині, а також Новомаркове на Донеччині. Крім того, експерти повідомили, що РФ просунулися поблизу Майського Донецької області.

Водночас у ЗСУ захоплення росіянами Андріївки спростовують. Там заявили, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони.

