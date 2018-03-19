Самогубство героя АТО в Миколаєві: журналіст нагадав про подвиги льотчика Волошина

07:56, 19 березня 2018
Інциденти
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Волошин застрелився в Миколаєві / фото УНІАН

"Поруч з ним на його очах російська ППО за декілька вильотів збила чотири наших бойових літаки, смерть була поруч, та якимось дивом він двічі повертався з вильоту поодинці", - йдеться у повідомленні журналіста Юрія Бутусова на його сторінці в Facebook.

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Крім того, Волошин був ведучим чергової пари штурмовиків у резерві командування АТО в Краматорську в серпні 2014-го. Двічі завдавав ударів безпосередньо по російських військах, причому є численні свідки його точного удару по російських десантниках під Іловайськом.

"Там, під Іловайськом, на відходівід цілі все-таки збили його самого. Він просто дивом вижив, отримав важкі травми при катапультуванні біля самої землі. І ще одне диво - поранений, вирвався з облави до своїх. І знову став у стрій після всіх потрясінь, готовий летіти у бій", - розповів журналіст.

"Зараз він став виконувачем обов'язків директора Миколаївського аеропорту, який незабаром має відкритися. Збирав свою команду з таких же чесних і принципових військових", - додав він.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, 18 березня в Миколаєві застрелився в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. Після пострілу він залишався живий, його близькі викликали "швидку", але потерпілий помер.

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Теги: #самогубство#Миколаїв