Поліція повернула додому 14-річного хлопця, який автостопом їхав до коханої

13:56, 19 березня 2018
Інциденти
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На шляху підлітка до коханої стала поліція / Фото УНІАН

До Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця від колег з Кіровоградщини. Було відомо, що юнак міг поїхати до своєї подруги, мешканки одного з сіл Броварського району Київщини.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції, поліцейські ювенальної превенції оперативно встановили місцезнаходження втікача. З’ясувалося, що восени юнак познайомився з дівчиною та після тривалого спілкування в мережі Інтернет вирішив зізнатися їй в коханні. Зібрав речі та автостопом поїхав до неї в іншу область.

Правоохоронці провели з неповнолітнім профілактичну бесіду, пояснили до яких негативних наслідків можуть призвести такі вчинки та повернули додому рідним.

Як повідомляв УНІАН, у Києві підліток через фейкові обмінники привласнив понад 3 мільйони гривень.

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Теги: #поліція