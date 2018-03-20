У Харкові п’яний водій протаранив поліцейське авто, постраждали патрульні

Порушника з ознаками алкогольного сп’яніння затримано на місці події.

У Харкові п’яний водій ВАЗ, втікаючи з місця дорожньо-транспортної події, протаранив автомобіль поліцейських, внаслідок чого травми одержали двоє патрульних.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, вчора, 19 березня, близько 20.10 патрульні стали свідками автоаварії на вулиці Шeвчeнка.

За даними поліції, водій ВАЗ-21099 не дотримався безпечної дистанції та врізався у Ford Ecosport, після чого, не зупинившись, поїхав з місця події. Патрульні почали переслідувати автомобіль порушника, на вимоги зупинитись він не реагував. Через декілька хвилин на вулиці Академіка Павлова водій ВАЗ допустив зіткнення зі службовим автомобілем поліції Toyota Prius.

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Внаслідок дорожньо-транспортних подій постраждали двоє поліцейських, які перебували у службовому авто, а також пасажир автомобіля Ford. Постраждалих госпіталізували.

Водія ВАЗ поліцейські затримали на місці події. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Раніше в Києві вантажівка врізалася в трамвай та перекинулася.