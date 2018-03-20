При пошуках трьох заблукалих в Карпатах туристів рятувальники знайшли одного з них мертвим
10:17, 20 березня 2018Інциденти
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Загиблим виявився 34-річний мешканець Ужгорода.
Рятувальники в Карпатах знайшли заблукалого туриста мервим / фото УНІАН
При пошуках трьох заблукалих туристів, які, за попередньою інформацією, 17 березня здійснювали сходження на гору Піп Іван, рятувальники знайшли одного з них мертвим.
Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"19.03.2018 орієнтовно о 16.46 год. працівники Явірницького ПРВ на полонині Гропа знайшли одного з туристів, громадянина, 1986 р.н., житель м. Ужгород. З його слів їхня група розділилась і один з туристів, громадянин, 1984 р.н., житель м. Ужгород, загинув орієнтовно між полониною Гропа та г. Вихід", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що третій турист самостійно зійшов з гори та зупинився у місцевих жителів.
Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області рятувальники знайшли 12 заблукалих у горах туристів.
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