На Волині шестирічна дівчинка поранила з гвинтівки молодшу сестру

18:25, 22 березня 2018
Інциденти
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Пневматичний пристрій направили на проведення експертизи / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, подія сталася учора, 21 березня, близько 14.00 в смт. Ратне.

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Поліцейські попередньо з’ясували, що 6-річна дівчинка, жителька селища Ратне, в будинку за місцем проживання взяла пневматичну рушницю, яка знаходилася у коридорі помешкання та з необережності вистрілила у голову своїй 3-річній сестрі. Потерпілу дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Пневматичний пристрій направили на проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ст.264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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Теги: #зброя#гвинтівка#Волинь