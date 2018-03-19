У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух, імовірно – від гранати

Це відбулося під час конфлікту власника однієї з квартир з невідомими.

У Києві в багатоповерхівці під час конфлікту власника однієї з квартир з невідомими пролунав вибух, імовірно, в результаті застосування осколкової гранати.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

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"У чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді будинку на вул. Прирічна відбувся вибух. На виклик виїхали всі профільні служби та слідчо-оперативна група. На цей час встановлено, що подія трапилася на шостому поверсі: під час конфлікту господаря однієї з квартир та невідомими чоловіками почалася бійка і пролунав вибух, імовірно – осколкової гранати. На місці виявлено сліди крові. Невідомі втекли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановлюють обставини події та спілкуються із власником квартири, який внаслідок інциденту не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 15 березня було затримано чоловіка, який кинув гранату під службовий автомобіль поліцейських.