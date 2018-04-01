У Хмельницькому судитимуть банду, що труїла людей заради наживи

Слідчі встановили, що обвинувачені отруїли 8 осіб, одна з яких загинула.

У Хмельницькому судитимуть групу зловмисників, які з метою пограбування підсипали людям психотропні препарати.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області, організатором злочинної групи була 23-річна жителька одного із сіл Миколаївської області.

Спочатку дівчина втягнула у злочинну діяльність свого 30-річного товариша, уродженця Луганщини, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайства. Спільники отруїли трьох дівчат з Донеччини, підсипавши їм у їжу небезпечний препарат, аби викрасти у них ювелірні прикраси та гроші. Тоді потерпілі кілька днів провели у реанімації.

Згодом зловмисниця долучила до групи ще одного знайомого – 31-річного раніше не судимого мешканця Запоріжжя.

Читайте такожУ поліції відзвітували про затримання кількох груп "клофелінників" (відео)

Разом вони винаймали в автопрокатах автомобілі і роз‘їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та у розважальних закладах. Зазвичай організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Хлопці знайомили з потенційними жертвами та підсипали їм отруйну речовину у їжу або в напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, — грабували їх.

У Хмельницькому зловмисники не розрахували дозу смертельно небезпечного препарату, який додали у каву двом хмельничанкам, познайомившись з ними у нічному клубі. Одна з жінок, 29-річна жителька обласного центру, померла від отруєння прямо на вулиці, а її 32-річну подругу тоді ледве врятували лікарі. Експертиза показала, що смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом.

Майже півроку оперативники та слідчі збирали та складали в єдину картину інформацію, яка дозволила вийти на слід підозрюваних. Правоохоронцям довелося об’їхати кілька областей, збираючи докази причетності цієї злочинної групи до вчинення злочинів. До справи долучилися колеги-поліцейські з інших обласних управлінь поліції.

Наразі злочинній групі інкримінують отруєння восьми потерпілих, одна з яких загинула.

Усім трьом фігурантам слідчі оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство), ч. 2 ст. 15 - п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбійний напад), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Кожна з санкцій цих статей передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на тривалий термін, аж до довічного ув‘язнення. Справу розглядатиме Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року поліція викрила і затримала членів банди, які труїли, а потім грабували жінок. Одна з жертв грабіжників загинула. За даними експертизи, смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом азалептин, який зловмисники додали в каву.