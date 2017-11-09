У Хмельницькому молодики поїли нових знайомих кавою з психотропами і грабували, одна з них загинула

У Хмельницькому поліція викрила і затримала членів банди, які труїли, а потім грабували жінок. Одна з жертв грабіжників загинула. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Хмельницької області.

Читайте такожУ Дніпрі банда підлітків з ножем пограбувала чоловіка і попалася поліції"20 серпня близько 6 ранку в одному з дворів Хмельницького перехожі виявили двох молодих жінок без свідомості. Лікарі швидкої, які прибули на місце події, констатували смерть 29-річної хмельничанки. Її 32-річну подругу терміново доставили в реанімаційне відділення Хмельницької міської лікарні. Її вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

За даними експертизи, смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом азалептин, який зловмисники додали в каву.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні в одному з розважальних закладів подруги познайомилися з молодими людьми, які запросили їх на каву. Після вживання напою з великою дозою азалептину жінки втратили свідомість, після чого зловмисники забрали у них мобільні телефони та прикраси на загальну суму майже 18,5 тис. грн і зникли з міста, залишивши потерпілих у дворі на проспекті Миру.

"Співробітники поліції з'ясували, на якому автомобілі пересувалися зловмисники. Як виявилося, Daewoo Lanos був в оренді у одного з підозрюваних, 29-річного уродженця Луганської області. Згодом вдалося вийти на його поплічників - 30-річного уродженця Запорізької та 23-річну мешканку Миколаївської областей", - додали в поліції.

Нині всі троє затримані і перебувають у слідчих ізоляторах, також стало відомо, що вони причетні до цілої низки крадіжок на території різних областей. Всім трьом фігурантам оголошено підозру у скоєнні навмисного вбивства, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.