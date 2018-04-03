На Тернопільщині горів склад одягу та взуття "секонд-хенд"

Вогнем знищено 3 т вживаного одягу та взуття на площі 24 м кв, пластикове облицювання стін на площі 40 м. кв.

На Тернопільщині на складі згоріло 3 т вживаного одягу та взуття. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 2 квітня о 21.59 в м. Ланівці на вул. Привокзальній виникла пожежа в господарській будівлі, яка використовувалась під склад вживаного одягу та взуття.

Вогнем знищено 3 т вживаного одягу та взуття на площі 24 м кв, пластикове облицювання стін на площі 40 м. кв.

Пошкоджено 5 т вживаного одягу й взуття та пластикове облицювання стін на площі 40 м кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління, під час гасіння врятовано будівлю.