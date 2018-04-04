На Одещині постріли у повітря запобігли лінчуванню

Група обурених жителів села хотіла вчинити самосуд над підозрюваними у вбивстві, натовп нападав і на поліцейських.

В Одеській області сьогодні поліцейські запобігли самосуду над зловмисниками, відкривши попереджувальний вогонь із автомата.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, НП сталась сьогодні в селі Виноградівка Болградського району під час слідчих дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства місцевого жителя.

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«Група обурених жителів хотіла вчинити самосуд над підозрюваними. Працівники Болградського відділу поліції спробували переконати громадян не порушувати закон. Присутні проігнорували їхні слова й продовжили кидатися на підслідних із погрозами. При цьому агресія натовпу перекинулась і на поліцейських, які забезпечували охорону порядку», - розповіли в главку.

Для припинення протиправних дій один із правоохоронців кілька разів вистрілив угору з автомата Калашникова. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав.

Зараз інцидент вичерпано, ситуацію стабілізовано. За даним фактом проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Маріуполі двоє чоловіків викрали і катували ймовірних наркодилерів, одного з них убили.