У Маріуполі двоє чоловіків викрали і катували ймовірних наркодилерів, одного з них убили

У Маріуполі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох молодиків, які викрали і катували людей. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, під час досудового розслідування було встановлено, що в Маріуполі двоє чоловіків 24 та 25 років разом зі спільниками, застосовуючи фізичне насильство та сльозогінний газ, викрали двох чоловіків 21 та 19 років.

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Заштовхавши їх в автомобіль, привезли на територію покинутого заводу. Там викрадених били ногами, руками, палицею, прикладами мисливської зброї по різних частинах тіла, погрожуючи вбити. Нападники накривали жертвам обличчя тканиною і поливали водою, притискували до тіла підпалені сигарети, а одному з викрадених прострелили ногу. Від тяжких тілесних ушкоджень один з чоловіків помер.

Усе це зловмисники робили, аби отримати від чоловіків визнання вини у збуті наркотичних засобів безпосередньо ними та іншими особами. Викрадачам загрожує до 10 років позбавлення волі за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження), ч. 2 ст. 125 (легкі тілесні ушкодження), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Маріуполі троє злочинців після виходу з тюрми обікрали квартири правоохоронців.