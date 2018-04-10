На Полтавщині упав вертоліт Мі-2 (фото)

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини падіння Мі-2.

У вівторок, 10 квітня, близько 17-ї години, біля села Чернишівка у Шишацькому районі Полтавської області упав гелікоптер.

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На місце аварії прибули наряди поліції, медики та рятувальники. Встановлено, що на борту гелікоптера Мі-2, який належить приватній фірмі, перебувало двоє пілотів. Унаслідок падіння вони не постраждали, розповіли у прес-службі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, гелікоптер здійснював авіахімічні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 19.15 в поліцію Кременчука надійшла інформація про падіння вертольота в Автозаводському районі (мікрорайон «Молодіжний»). Вертоліт Мі-8, що належав приватній авіакомпанії «Українські вертольоти», впав з подальшим горінням на відкритій місцевості під час навчально-тренувального польоту, загинули чотири члени екіпажу.