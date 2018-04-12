Після затримання втікачу загрожує збільшення терміну ув’язнення.

На Житомирщині затримали особливо небезпечного злочинця, який 10 квітня втік з установи виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

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«Щойно у Ружинському районі оперативники управління карного розшуку ГУНП та управління пенітенціарної служби в області затримали втікача з колонії. Окрема вдячність активним жителям Житомирщини, які відгукнулись на інформацію поліції про розшук небезпечного злочинця та допомагали у цьому. Саме ваші відомості відіграли важливу роль», - написала Ващенко.

За даними поліції, утікач був засуджений до 13 років позбавлення волі за вбивство знайомого. 9 років він вже відсидів. Засуджений поводився сумлінно і за це його перевели у центр реабілітації, де він перебував 6 місяців, а потім утік. Після затримання зловмисник може провести у місцях позбавлення волі ще до 9 років.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Житомирі із дiльниці сoцiaльнoї рeaбiлiтaцiї Житoмирськoї випрaвнoї кoлoнiї №4 втік особливо небезпечний злочинець.

Втікач – Олександр Кoзeл, 1989 року народження. Чoлoвiкa у 2009 рoцi булo зaсуджeнo зa ч. 1 ст. 115 (умиснe вбивствo), ч. 2 ст. 185 (крaдiжкa) КК Укрaїни дo 13 рoкiв пoзбaвлeння вoлi. Дo aрeшту вiн прoживaв у селі Бистрик Ружинськoгo рaйoну Житoмирщини.