Жительці Київщини, яка у стані сп'яніння "замінувала" Верховну Раду, загрожує до 6 років тюрми

39-річна жінка повідомила про мінування з мобільного телефону.

Поліція затримала 39-річну жительку Київської області, яка 20 березня «замінувала» Верховну Раду.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у місті Києві, вчора ввечері до чергової частини Печерського управління столичної поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля парламенту замінована.

Працівники Управління державної охорони обстежили приміщення, а спеціалісти вибухотехнічної служби поліції – прилеглу територію. Під час огляду вибухових речовин і пристроїв не було виявлено.

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За словами начальника Печерського теруправління поліції столиці Андрія Дуброва, жінка, яка зробила це повідомлення, проживає в одному із сіл Київської області і на той момент перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці доставили її в управління київської поліції.

"39-річна жителька Київщини телефонувала на спецлінію 102 у стані алкогольного сп’яніння, спецприлад показав 1,4 проміле. Мобільний телефон, з якого здійснено дзвінок, вилучено. Вирішується питання про оголошення підозри жінці за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності»", - повідомив Дубров.

Затримана раніше вже вигадувала інформацію про інші злочини, переважно крадіжки, за що поліція Київської області притягала її до адміністративної відповідальності. За неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради жінці загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

Водночас, як повідомляв УНІАН, 20 березня вдень представники держохорони із собаками проводили огляд кулуарів Верховної Ради. Також приміщення парламенту перевіряли за допомогою спеціальних пристроїв, які виявляють вибухові предмети. Представники охорони відмовлялися від пояснень, з чим пов’язана перевірка.

Пізніше керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей повідомив, шо заходи безпеки у Верховній Раді «трохи посилені» у зв’язку з останніми подіями. Гелетей зауважив, що перевіряються не тільки приміщення парламенту, але й «усі місця поблизу Верховної Ради». Він поінформував, що в результаті огляду приміщень ВР сторонніх небезпечних предметів не виявлено.