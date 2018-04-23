Накинули мішок на голову і затягли в машину: у Луцьку чоловіка викрали біля торгівельного центру

Троє зловмисників накинули мішок на голову чоловіка і силоміць затягнули його в автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації та повезли у невідомому напрямку.

У Луцьку поліція затримала трьох зловмисників, які посеред дня поблизу одного із торговельних центрів викрали чоловіка.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, інформація про подію надійшла сьогодні, 23 квітня, о 10:05 від працівників приватної охорони.

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Як зазначається, на проспекті Соборності поблизу одного із торговельних центрів троє зловмисників накинули мішок на голову чоловіка і силоміць затягнули його в автомобіль Mercedes темно-зеленого кольору на іноземній реєстрації та повезли у невідомому напрямку.

«Поліцейські терміново ввели план «Перехват». Менше ніж за годину зловмисників затримали. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група», - зазначили у відомстві.

Інші подробиці у поліції пообіцяли оприлюднити згодом.