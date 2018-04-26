У Києві біля Ради прорвало трубу - утворився затор (фото)

На вулиці Грушевського в столиці прорвало трубу.

У Києві з ранку в четвер утворився затор по вулиці Грушевського.

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Про це повідомляє "Київ. Оперативний" у Facebook. "На вулиці Грушевського, біля ВРУ, затор, який утворився внаслідок прориву труби. Краще об'їхати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Києві на вул. Солом'янській, 15а, стався прорив труби подачі холодної води. В результаті утворився 5-метровий фонтан. Підтоплено кілька автомобілів, також у декількох машин побиті шибки через шматки асфальту, які розлетілися.