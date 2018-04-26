В Тернополі підстрелили юнака - не давав спати всьому будинку

Чоловік з балкону другого поверху вистрілив у напрямку компанії і влучив у ліву частину грудної клітки 20-річному юнаку.

20-річний хлопець отримав кулю в груди, бо разом із подругами вночі шумів в дворі багатоповерхівки.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України вТернопільській області, інцидент трапився в ніч на 25 квітня. За попередньою інформацією, дві дівчини та хлопець о 2:30 сиділи в дворі одного з будинків та голосними розмовами заважали місцевим мешканцям. Їм зробив зауваження житель будинку.

Проте молодь не відреагувала, натомість все переросло у словесний конфлікт із погрозами.

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Це не сподобалося мешканцю будинку, тож чоловік з балкону другого поверху вистрілив у напрямку компанії і влучив у ліву частину грудної клітки 20-річному юнаку.

Хірурги вилучили з тіла кулю, яка пройшла неподалік серця. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує. Його стан стабільний.

Підозрюваного стрілка затримали відповідно до статті 208 КПК. Він у скоєному зізнався. У чоловіка вилучили пневматичну рушницю. Слідчі встановлюють, чия це зброя і чи є на неї дозвіл. У ході перевірки стало відомо, що затриманий уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 121 частина 1 ККУ - Умисне тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.