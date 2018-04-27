На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який вирішив похизуватися перед дівчиною бойовою гранатою

У чоловіка вилучили гранату Ф-1 та запал.

У м. Першотравенськ Дніпропетровської області 26 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який вирішив похизуватися перед своєю дівчиною бойовою гранатою.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, у своїх намірах зловмисник сам зізнався поліцейським.

Агресивно налаштований чоловік був затриманий вдень у дворі однієї з багатоповерхівок міста.

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Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Під час огляду особистих речей у нього виявили та вилучили гранату Ф-1 та запал.

«Чоловік пояснив, що знайшов боєприпас літом 2017 року у Петропавлівському районі і зберігав при собі як сувенір, а сьогодні вирішив похизуватись перед дівчиною», - йдеться в повідомленні.

Для встановлення всіх обставин події чоловіка доставили до Першотравенського відділення поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.