На Херсонщині начальника райвідділу поліції знайшли мертвим

Поліція розслідує обставини смерті поліцейського.

На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

«На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один із колег», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії, додали в поліції.