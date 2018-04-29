На Херсонщині начальника райвідділу поліції знайшли мертвим

16:54, 29 квітня 2018
Інциденти
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У Херсонській області знайшли мертвим начальника районного підрозділу поліції / фото УНІАН

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

«На Херсонщині поліція встановлює обставини смерті керівника одного із районних підрозділів поліції. Посадовця у нього вдома виявив мертвим один із колег», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Проводиться службове розслідування та необхідні слідчі дії, додали в поліції.

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Теги: #поліція#самогубство#вбивство