Помер ветеран АТО (фото)

18:12, 30 квітня 2018
Інциденти
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Дяченко воював на Донбасі протягом 2014-2016 / фото facebook.com/butusov.yuriy

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Він помер 29 квітня вранці, не приходячи до тями, травми виявилися смертельними. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Товариші і друзі збирали гроші на лікування... Але медицина виявилася безсилою", - йдеться у його повідомленні.

Дяченко воював на передовій в 2014-2016 роках, довгий час захищав Щастя - на передовому опорному пункті "Фасад".

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 квітня пішов з життя відомий волонтер, учасник АТО на Донбасі Віталій Макогон.

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Теги: #смерть#ДТП#Харків#ветеран АТО