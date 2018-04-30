Помер ветеран АТО (фото)

Обставини ДТП під Харковом, унаслідок якої помер ветеран АТО, поки що офіційно не оголошені.

Помер ветеран 92-ої механізованої бригади Віктор Дяченко, який потрапив у страшну автомобільну аварію 22 квітня під Харковом.

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Він помер 29 квітня вранці, не приходячи до тями, травми виявилися смертельними. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

"Товариші і друзі збирали гроші на лікування... Але медицина виявилася безсилою", - йдеться у його повідомленні.

Дяченко воював на передовій в 2014-2016 роках, довгий час захищав Щастя - на передовому опорному пункті "Фасад".

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 квітня пішов з життя відомий волонтер, учасник АТО на Донбасі Віталій Макогон.