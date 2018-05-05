Кривава ДТП у Кривому Розі: підозрюваний водій легковика помер у СІЗО (відео)

Чоловіка було переведено з лікарні до слідчого ізолятора три дні тому. У четвер, 3 травня, його стан здоров'я погіршився.

У Кривому Розі сьогодні помер 67-річний Олександр Волков, підозрюваний у скоєнні ДТП, яке спричинило смерть 11 пасажирів маршрутки.

Чоловіка було переведено до слідчого ізолятора три дні тому. У четвер, 3 травня, його стан здоров'я погіршився. Сьогодні в медустанові СІЗО він помер, повідомляє «Перший Криворізький».

Нагадаємо, саме він, на думку слідства, був за кермом автомобіля Mazda, який зіткнувся з маршруткою 17 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в результаті зіткнення автомобіля Маzdа, маршрутки і автобуса вісім людей загинули, 16 осіб було госпіталізовано. Серед постраждалих були працівники підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг».

18 квітня вранці від отриманих травм у лікарні помер ще один 47-річний постраждалий, а 25 і 29 квітня - ще двоє, тому кількість жертв зросла до 11 осіб.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Того ж дня поліція повідомила про підозру водієві автомобіля Маzdа, дії якого, як вважають слідчі, призвели до смертельної ДТП.