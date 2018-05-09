У Сумах сталася сутичка на акції "Опозиційного блоку" (відео)

Акція «Пам’ятай ім’я своє» відбувається у Сумах щороку 8 рік поспіль.

У Сумах на акції «Пам’ятай ім’я своє», яку організував місцевий осередок партії «Опозиційний блок», сталася сутичка.

Близько двох десятків представників товариства «Просвіта» прийшли з плакатами: «У Росії немає друзів – є вороги й раби», «Українців у війні з двома імперіями 13 мільйонів загиблих», «Тих, хто підтримував і підтримує Російську імперію, до пекла!», «Ганьба «дєдам», які воювали проти борців за волю України!», передає "Радіо Свобода".

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Їхня поява викликала обурення у деяких прихильників акції «Пам’ятай ім’я своє», через що сталася сутичка: хтось із натовпу розірвав один з плакатів, ще один зім’яли.

Після чого поліція зупинила конфлікт. Крім того, правоохоронці вимагали у представників «Просвіти» дозвіл на проведення власного заходу, проте ті запевнили, що просто долучились до акції «Пам’ятай ім’я своє».

На захід «Опозиційного блоку» прийшли близько півтори сотні учасників, дехто тримав таблички з фото та написами «Безсмертний полк», «Спасибо деду за победу».

Як повідомляв УНІАН, у київському парку Слави біля монументу Невідомому солдату, де відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція відтіснила громадських активістів від народних депутатів від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського та Нестора Шуфрича