Сутички біля маєтку Льовочкіна: поліція вимагає пояснень від журналіста, якому нацгвардієць розбив голову

У поліції заявили, що журналіст отримав травму голови через те, що "вони намагалися потрапити між мітингувальниками та правоохоронцями".

Під час сутичок між представниками партії «Національний корпус» та правоохоронцями біля маєтку народного депутата України від фракції «Опозиційний блок», співвласника телеканалу «Інтер» Сергія Льовочкіна у Київській області постраждав журналіст.

Про це УНІАН повідомив речник Головного управління Національної поліції України у Київській області Микола Жукович. Він зазначив, що поліція з'ясовує, чи було у журналіста редакційне завдання. За даними ЗМІ, він отримав травму голови.

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«Мітингувальники намагалися потрапити на територію будинку. Їм правоохоронці стали на заваді. В результаті того, що вони (журналісти – УНІАН) намагалися потрапити між мітингувальниками та правоохоронцями, один журналіст отримав тілесні ушкодження. Зараз ми беремо у нього відповідні пояснення, і будемо потім давати відповідну кваліфікацію цим подіям», - заявив він.

На запитання, чи затримували правоохоронці когось із мітингувальників, Жукович відповів: «Нікого не затримували. Ми зараз дивимося, чи отримували правоохоронці якісь ушкодження».

На сторінці у Facebook «Національного корпусу» зазначається, що біля будинку Льовочкіна мітинг проводили їхні активісти. «Націоналістичні сили навідалися до маєтку Льовочкіна, проте зустріли опір правоохоронців на вході. Націоналісти подолали опір та ввійшли на територію кооперативу. Окрім поліції, на території, власником якої є Льовочкін, були помічені тітушки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня представники «Національного корпсу» та «Національних дружин» пікетували будівлю телеканалу «Інтер» на вул. Дмитрівській у Києві з вимогою до керівництва каналу відмовитися від показу в ефірі концертів з пропагандистськими гаслами.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду «святкового концерту з нагоди Дня перемоги» на каналі «Інтер», в якому один з ведучих Андрій Доманський виголошував промову в стилі російської пропаганди. «Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників», – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відреагувала на скандальний уривок з концерту, закликавши не розколювати суспільство.

Представники телеканалу «Інтер» не відповіли на вимоги пікетувальників- активістів «Національного корпусу» та організації «Національні дружини» зняти з ефіру пропагандистський контент.

Після цього речник «Національного корпусу» Олександр Алфьоров заявив, що активісти планують у четвер, 10 травня, «навідатися в гості» до співвласника телеканалу Сергія Льовочкіна.