Співробітник одеського пологового будинку впав у шахту ліфта

49-річний чоловік вирішив самостійно усунути причину блокування ліфта, але зірвався і впав у шахту завглибшки 4,5 метра.

В одному з пологових будинків Одеси сьогодні загинув співробітник, впавши в шахту ліфта.

Як повідомила УНІАН начальник відділу зі зв'язків із засобами масової інформації департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради Наталія Мальцева, НП сталася вранці в пологовому будинку №5.

За її даними, ліфтерша, яка забезпечує перевезення (супровід) працівників установи та породіль, виявила, що ліфт не працює.

«Жінка зробила все відповідно до інструкції: викликала сервісну службу і в будівлі почала розвішувати таблички з інформацією про те, що підйомник не працює», - розповіла Мальцева.

За словами ліфтерши, про проблему і про те, що вже викликані представники сервісної служби, вона поінформувала свого безпосереднього керівника - фахівця, який відповідає за «технічну частину» в медустанові.

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Через деякий час цей співробітник був виявлений мертвим у шахті ліфта. За попереднім висновком, він впав із першого поверху на нульовий.

«За попереднім висновком, 49-річний службовець, не чекаючи сервісної служби, вирішив самостійно усунути причину блокування ліфта, але зірвався і впав у шахту завглибшки 4,5 метра. Він помер від травми, несумісної з життям, - удару голови», - повідомила Мальцева, відзначивши, що ліфт перебуває у справному стані. Зараз встановлюється причина, через яку його було заблоковано.

В даний час на місці працюють представники всіх відповідних служб.

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