Покаталися на гойдалці: у Черкасах четверо школярів постраждали від падіння аварійного дерева (відео)

Четверо дітей госпіталізовано до лікарні, попередньо у одної дитини перелом гомілки, в інших забої.

Сьогодні близько 12-ї години у Черкасах по вулиці Лесі Українки на учнів другого класу впало дерево.

Про це повідомляють в патрульній поліції Черкас, пише сайт "ІнфоМІСТ".

"Діти 2-го класу з вчителями ішли з екскурсії. Кілька дітей вирішили погойдатися на тросі, що був намотаний між деревами. Одне дерево знаходилось в аварійному стані та впало на дітей. Четверо дітей госпіталізовано до лікарні, попередньо у одної дитини перелом гомілки, в інших забої та ЗЧМТ", – розповіла прес-офіцер патрульної поліції Зоя Вовк.

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"Наразі діти проходять обстеження, за попередньою інформацією, тяжких травм чи ушкоджень немає, стан задовільний", – коментує головний лікар дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Черкасах у школі № 8 під час лінійки стало зле великій кількості дітей. Загалом було госпіталізовано 58 осіб: 54 дитини і 4 дорослих.

Попередній діагноз – отруєння невідомою речовиною.