На Львівщині у військовому містечку офіцера знайшли застреленим (відео)

На тілі начальника варти виявили вогнепальні поранення в область голови та грудей.

На Львівщині на території одного з військових містечок знайшли мертвим начальника варти з двома вогнепальними пораненнями.

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України, тіло офіцера виявили у вартовому приміщенні 17 травня близько 04.50 з вогнепальними пораненнями в область голови та грудей.

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На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Слідчого управління ГУ НП у Львівській області, прокурори військової прокуратури Львівського гарнізону та військовослужбовці Західного територіального управління ВСП.

Зазначається, що на даний час проводиться комплекс слідчих розшукових дій щодо встановлення обставин події та можливих причетних осіб до вчинення злочину. Опісля проведення огляду місця події планується внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Досудове розслідування здійснюватиме СУ ГУ НП у Львівській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура Львівського гарнізону.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Дніпрі солдат-строковик застрелився з автомата.