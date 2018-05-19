У Києві перевіряють інформацію про замінування ТРК "Глобус"

В поліції повідомили, що проводиться евакуація, на місці працюють вибухотехніки.

У Києві перевіряють інформацію про замінування торгово-розважального центру «Глобус». Читайте такожУ Києві біля "Лівобережної" сталася пожежа (фото, відео) Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook. «Отримали повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус»: проводиться евакуація, на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб», - йдеться у повідомленні.

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