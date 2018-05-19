У Києві перевіряють інформацію про замінування ТРК "Глобус"

18:14, 19 травня 2018
Інциденти
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У поліції отримали повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус» \ УНІАН

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

«Отримали повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус»: проводиться евакуація, на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Київ#поліція