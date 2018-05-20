ДТП зі смертельними наслідками: у Львівській області водій іномарки збив двох хлопців

21:52, 20 травня 2018
Інциденти
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У Львівській області водій іномарки скоїв наїзд на двох хлопців / фото PMG.ua

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 травня, близько 01:06, у смт Верхнє Синьовидне.

31-річний житель міста Івано-Франківськ, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, здійснив наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів, які перебігали через дорогу поза пішохідним переходом. 

Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, іншого, 20-річного юнака, госпіталізовано до Сколівської районної лікарні з травмами різного ступеню важкості.

Причини події встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #ДТП#смертельне ДТП