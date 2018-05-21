У Тернополі пенсіонер, довірившись телефонному шахраю, втратив 110 тисяч гривень
69-річний тернополянин, довірившись телефонному шахраю, втратив 110 тис. грн. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у вихідні до чоловіка зателефонував невідомий, представившись «керівником усіх банків України» і повідомив, що його банківські картки можуть бути заблоковані.
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А щоб цього не сталося, необхідно надати персональні дані для доступу до карток та продиктувати коди, які прийдуть на мобільний. Пенсіонер усе виконав.
Невдовзі пенсіонер тримав повідомлення, що з його рахунків знято 110 тис. грн.
За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому).