Український журналіст заявив про напад на нього в Чехії (відео 18+)

15:38, 25 травня 2018
Інциденти
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За словами журналіста, інцидент стався біля готелю "Кристал" / Скріншот

"Це були українці, які приїхали на так званий конгрес, організований Рустамом Ташбаєвим, який є членом політичної організації "Український політичний альянс" і організатором "Майдану-3". На цій зустрічі повинен був бути і Міхеїл Саакашвілі. За моєю інформацією, Саакашвілі приїхав до Праги, де мав зустрітися з Ташбаєвим на цьому конгресі", - розповів журналіст в коментарі #Буквам.

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Дзиндзя каже, що його кілька разів ударили, намагалися вирвати з рук телефон, обзивали лайливими словами.

Коли журналіст зайшов у сам готель, за його словами, один з охоронців спробував силою його вивести з будівлі. "Він кілька разів мене вдарив та обматюкав. Адміністрація готелю на мої прохання викликати поліцію ніяк не реагує", - стверджує журналіст.

Крім того, Дзиндзя опублікував низку відео, на яких зобразив й моменти нападів:

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

 

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Теги: #напад#журналіст#Чехія