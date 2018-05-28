Рятувальники загасили пожежу в кінотеатрі "Екран" (відео)
Пожежу в недіючому кінотеатрі "Екран" рятувальники загасили о 11:14.
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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій у Києві на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, інформація про пожежу надійшла о 8:49. Прибулі на місце пожежники з'ясували, що загоряння сталося в одноповерховому недіючому приміщенні, розміром 15 на 13 метрів, прибудованому до кінотеатру, після чого вогонь поширився на його покрівлю.
Загальна площа пожежі становить 60 квадратних метрів. Її вдалося локалізувати у 10:24, а повністю ліквідувати о 11:14.
Постраждалих і загиблих в результаті пожежі немає.
Раніше стало відомо, що в Києві біля метро Житомирська почалася пожежа в приміщенні кінотеатру "Екран".