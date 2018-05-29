Поліція оприлюднила фоторобот убивці журналіста Бабченка

Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури

Київське управління поліції склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

Його опублікував на сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

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Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури. Має сиву бороду. Стрілок був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. У поліції назвали першу версію мотивів злочину - професійна діяльність.