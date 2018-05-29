Поліція оприлюднила фоторобот убивці журналіста Бабченка
23:59, 29 травня 2018Інциденти
2460 0
Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури
Бабченка убили в його домі / фото facebook.com/mixailotkach
Київське управління поліції склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.
Його опублікував на сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Читайте такожЖурналіст показав фото з місця вбивства Аркадія Бабченка
Як вказано на фотороботі, вік підозрюваного 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої статури. Має сиву бороду. Стрілок був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.
Як повідомляв УНІАН, у Києві 29 травня вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. У поліції назвали першу версію мотивів злочину - професійна діяльність.
Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка