На Львівщині жінка викрала автомобіль, який таємно продав її чоловік

Чоловік не попередив дружину про продаж авто, тому вона подумала, що транспортний засіб викрали.

В поліції відкрили кримінальне провадження на 41-річну дрогобичанку за викрадення автівки в Бориславі, яка колись належала їй.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області. За інформацією правоохоронців, 26-го травня до поліцейських у Бориславі звернувся 40-річний чоловік та заявив про зникнення його автомобіля "Volkswagen Golf 3", який він лишив на вулиці Міцкевича. В поліції ж з’ясували, що до викрадення автівки причетна її колишня власниця - 41-річна жителька Дрогобича.

"Встановлено, що її чоловік продав «Фольксваген», не поставивши до відома дружину. Перебуваючи у Бориславі, жінка випадково побачила автомобіль, вирішила, що його було викрадено та, маючи другу пару ключів, поїхала автомобілем додому", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці попередньо вчинок жінки кваліфікували за статтею 289 (ч.1) ККУ. Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Триває досудове розслідування.

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