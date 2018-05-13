В Києві затримали викрадача мотоцикла брата Найєма – ЗМІ

Як стверджується, злодія затримано разом з викраденим транспортним засобом.

У Києві правоохоронці затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата народного депутата України Мустафи Найєма. Читайте такожЗ’явились фото чоловіка, який під носом у охорони суду вкрав мотоцикл брата Найєма Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерело у правоохоронних органах. "Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомило джерело. Як повідомляв УНІАН, вранці 11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва викрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

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