В Києві затримали викрадача мотоцикла брата Найєма – ЗМІ

20:02, 13 травня 2018
Інциденти
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Фото - Українська правда

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерело у правоохоронних органах. 

"Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва викрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.

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Теги: #викрадення#мотоцикл