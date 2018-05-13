В Києві затримали викрадача мотоцикла брата Найєма – ЗМІ
20:02, 13 травня 2018Інциденти
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Як стверджується, злодія затримано разом з викраденим транспортним засобом.
Фото - Українська правда
У Києві правоохоронці затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма - брата народного депутата України Мустафи Найєма.
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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерело у правоохоронних органах.
"Затримали щойно - і викрадача, і мотоцикл", - повідомило джерело.
Як повідомляв УНІАН, вранці 11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва викрали мотоцикл брата нардепа Мустафи Найєма юриста Масі Найєма.
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