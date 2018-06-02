На виборчій дільниці на Одещині у правоохоронців розпилили газ, постраждали 13 поліцейських

До відділу поліції доставлено двоє правопорушників, відкрито кримінальне провадження.

У Великомихайлівському районі Одеської області сьогодні через конфлікт на виборчій дільниці постраждали 13 поліцейських.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Одеської області, близько 13.00 в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування поштового відділення в селі Цебрикове, в приміщенні якого розташована виборча дільниця.

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«Для забезпечення безпеки людей поліцейські почали їх евакуацію. Дії правоохоронців обурили деяких громадян. У результаті присутні почали чинити опір і застосували до співробітників поліції газ. За попередніми даними, в результаті фізичного протистояння постраждало 13 правоохоронців», - повідомили в главку.

До відділу поліції доставлено двох правопорушників.

За фактом загрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів розпочато кримінальне провадження (ст. 345 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про кваліфікацію події за статтею «хуліганство».

В даному населеному пункті не раз відбувалися конфлікти між представниками політсил через вибори (перевибори) до Цебриковської ОТГ

На завтра, 3 червня, призначено повторні вибори селищного голови.