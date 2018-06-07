На Дніпропетровщині затримано чоловіка, який з гранатою пограбував центр видачі кредитів (відео)

Погрожуючи менеджеру гранатою, він заволодів грошовими коштами, після чого втік.

У місті Кам’янському Дніпропетровської області 6 червня правоохоронці затримали чоловіка, який погрожуючи бойовою гранатою, 31 травня пограбував центр видачі кредитів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління Нацполіції в області.

«Правоохоронці встановили, що до центру кредитування зайшов невідомий чоловік у темних окулярах та кепці. Погрожуючи менеджеру гранатою, він заволодів грошовими коштами, після чого втік», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, зловмисник заволодів більш ніж 20 тис. грн.

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За результатами слідчо-розшукових заходів поліцейські спільно з прокуратурою міста встановили й затримали грабіжника. Ним виявився 60-річний раніше судимий житель м. Дніпро.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у поліції показали відео пограбування ювелірного магазину в Херсоні.