У поліції показали відео пограбування ювелірного магазину в Херсоні

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і вилучили значну кількість зброї.

Відео: Національна поліція України

Поліція оприлюднила відео з камер спостереження, які зафіксували, як відбувався розбійний напад на ювелірний магазин у Херсоні.

Як написав на сторінці в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, підозрюваних розшукують на території п’яти областей - Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і вилучили значну кількість зброї, гранат, боєприпасів і коштовностей.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня чоловіки в масках пограбували ювелірний магазин в одному з торговельно-розважальних центрів Херсона.

Погрожуючи предметами, схожими на зброю, зловмисники заволоділи ювелірними виробами. Ніхто із громадян не постраждав.

Поліцією за фактом розбійного нападу на магазин відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Тривають заходи зі встановлення місцезнаходження і затримання зловмисників. У п’яти областях України введено в дію оперативний план «Сирена».