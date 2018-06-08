Поліція відреагувала на розгром табору ромів у Голосіївському парку

Поліція відкрила кримінальне провадження через поведінку "Нацдружин" у таборі ромів.

Поліція Києва пообіцяла жорстко відреагували на розгром табору ромів у Голосіївському парку.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Поліція відкрила кримінальне провадження.

"Учора в Національному парку «Голосіївський» на території Святошинського району столиці співробітники поліції проводили профілактичні заходи. Внаслідок проведення таких заходів в місці тимчасового поселення в парку були встановлені особистості усіх присутніх там громадян. А саме - представників ромської народності. Після того, як люди, котрі мешкали у тимчасовому поселенні, сьогодні залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи усе на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. Внаслідок таких дій ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За фактом цих дій поліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

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"Поліція жорстко реагуватиме на порушення закону незалежно від того, членами яких організацій є порушники. Ніхто немає права здійснювати незаконні дії, ставити псевдо ультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин", - наголосили у відомстві.

В поліції нагадали, що за такі дії передбачена встановлена законом відповідальність, до якої будуть притягнуті усі порушники. Незалежно від того, у складі яких громадських організацій чи формуваннях вони перебувають.

Як повідомляв УНІАН, "Національні дружини" розгромили табір ромів у Голосіївському парку в Києві.