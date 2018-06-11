У Тернополі при спробі підкупу одного з керівників поліції затримали сутенерку з Запоріжжя (Відео)

Жінка пропонувала правоохоронцю 50 тисяч гривень в місяць, або 50% від заробленого.

У Тернополі при спробі підкупу поліцейського затримали сутенерку з Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка пропонувала 50 тис. грн гривень в місяць або 50% від заробленого в день керівнику відділу по боротьбі з торгівлею людьми в Тернопільській області Олександру Буняку за захист бізнесу, які мали працювати в обласному центрі, а також не заважати роботі повій, які жінка планувала привезти зі сходу України.

Про спробу підкупу очільник відділу повідомив керівництво Головного управління Нацполіції в області та написав рапорт. Справою почали займатися оперативники Управління департаменту внутрішньої безпеки в Тернопільській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Коли сутенерка приїхала з двома повіями, її при спробі підкупу поліцейського затримали.

З'ясувалося, що інтимні послуги в Тернополі мали надавати уродженки Запоріжжя та Дніпра, працюючи вахтовим методом. Жінки – 1985 та 1984 років народження. Одна з них одружена, має двох дітей. Інша - матір-одиначка. За їх словами, займатися проституцією їх змусила матеріальна скрута. До Тернополя приїхали, оскільки тут їм пообіцяли заробляти майже 2 тис. грн за год, а не 600, як в Запоріжжі.

Організувати бізнес в Тернополі планувала уродженка Запорізької області, 1985 року народження, яка вже винайняла підлеглим винайняла квартиру. Жінка у 2016 році притягувалася до відповідальності за сутенерство та проституцію.

Затриманій оголосили підозру відповідно до ст. 369 ККУ - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання й про притягнення підозрюваної і за ст. 303 ККУ - сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.