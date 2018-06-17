Під Харковом автомобіль збив групу велосипедистів, є жертви (фото)

В результаті аварії загинула жінка, ще двоє підлітків були госпіталізовані.

Під Харковом внаслідок наїзду легковика на групу велосипедистів загинула жінка, ще двоє підлітків були госпіталізовані.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області, аварія сталася 17 червня об 11:10 в смт Безлюдівка.

За відомостями поліції, у скоєнні злочину викритий 42-річний водій автомобіля ВАЗ.

Внаслідок аварії загинула жінка, особа якої наразі встановлюється. Також в результаті ДТП постраждали двоє осіб - 16-річні хлопці доставлені до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги з забоями та ранами. Інший потерпілий від госпіталізації відмовився.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.