У Харкові карета швидкої медичної допомоги збила підлітка

Хлопець йшов у навушниках і не почув сирени "швидкої".

У Харкові на перехресті вулиць Чкалова та Шишковської карета швидкої допомоги збила 15-річного хлопця.

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Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, подія трапилася вчора ввечері. В результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Стан його здоров’я задовільний.

"Медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість. Карета швидкої рухалась із дотриманням усіх інструкцій, із включеними звуковим та світловим сигналами. В цей час 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу. Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику у навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. В результаті підліток потрапив під колеса", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Харкові внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутного автобуса постраждало четверо осіб.