У Харкові карета швидкої медичної допомоги збила підлітка

18:12, 16 червня 2018
Інциденти
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У Харкові карета "швидкої" збила підлітка / фото hk.npu.gov.ua

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Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, подія трапилася вчора ввечері. В результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Стан його здоров’я задовільний.

"Медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість. Карета швидкої рухалась із дотриманням усіх інструкцій, із включеними звуковим та світловим сигналами.  В цей час 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу. Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику у навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. В результаті підліток потрапив під колеса", - повідомили у поліції.

В результаті наїзду "швидкої" підліток отримав закриту черепно-мозкову травму / фото hk.npu.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Харкові внаслідок ДТП за участю вантажівки та маршрутного автобуса постраждало четверо осіб.

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Теги: #ДТП#Харків#підліток#швидка медична допомога